9 июня 201918:11
Оба члена экипажа Ана найдены живыми
В Бурятии найден живым второй член экипажа самолета Ан-2, совершившего аварийную посадку в Тункинском районе республики. Ранее был обнаружен живым первый из двух пилотов. На поиски пропавшего был направлен вертолет Ми-8.
Один член экипажа Ан-2 жив и здоров, у второго сломана голень, передает ТАСС. По сообщению Сибирского авиационного поисково-спасательного центра, к месту аварии высажена группа спасателей в составе трех человек.
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