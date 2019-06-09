Стал известен покупатель дома Скрипаля

Пустующий дом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском городе Солсбери будет приобретен советом графства Уилтшир, пишет The Sun. Сейчас совет ведет переговоры по условиям сделки. Решение о выкупе дома было принято после известий о том, что пустующее здание, привлекающее туристов, может быть использовано под дешевый отель типа bed and breakfast, в которых постояльцам предлагают лишь ночлег и завтрак.

"Мы готовы купить дом, лишь бы его не начали использовать для торговли историей, которая связана с этим местом", — приводит издание слова представителя совета графства.

Предполагается, что после покупки дом Скрипалей сохранит свое жилое назначение.

Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия в 2018 году были отравлены в английском Солсбери, где проживали после бегства из России. Для отравления использовалось нервно-паралитическое вещество типа "новичок". Британия возложила ответственность за инцидент на Россию. Кремль неоднократно отрицал причастность к отравлению "беглого предателя". Специалисты из химлаборатории Минобороны королевства в Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.