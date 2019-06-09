Захарову пугает ситуация с деньгами

Деньги в современном мире стали своего рода религией, и это большая проблема, это страшно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Во многом деньги попрали даже материальный мир", — заметила она в эфире телеканала "Спас" в воскресенье.

По словам Захаровой, сейчас у людей появилось ложное ощущение, что деньги решают все проблемы. И поэтому, для многих, особенно для молодежи, получение денег тем или иным способом является самоцелью.

Однако на самом деле это совершенно не так, указала дипломат. Она сослалась на собственный опыт общения с большим количеством людей, в том числе весьма состоятельных. И выяснилось, продолжила Захарова, что у них такие же проблемы, как и у тех, у кого денег нет. "А иногда их проблемы намного сильнее, потому что у них нет иллюзий, что деньги могут их решать", — рассказала представитель российского МИД.

Рассказывая о взаимоотношениях в своей семье, Захарова призналась, что может повысить голос на ребенка. В этой связи она сообщила, что в теперь сложных ситуациях она будет представлять, что общается с американскими партнерами. "Я очень постараюсь в следующий раз думать, что передо мной сидит американская делегация, а не муж и дочка", — рассказала Захарова, добавив, что "дошла" до этого недавно.

Ранее в воскресенье официальный представитель МИД РФ сообщила в эфире телеканала "Россия 1", что действия США на международной арене напоминают о рабовладельческих временах, и следствием такой политики стала, в частности, проблема денуклеаризации Корейского полуострова.