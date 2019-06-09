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Политический кризис в Молдавии 21 минута назад
Легитимный президент Додон никуда уходить не собирается
В Молдавии — глубочайший политический кризис, на грани двоевластия. После трехмесячных переговоров по коалиции большинства в парламенте для формирования правительства наконец-то была найдена здоровая модель — крупнейшая в стране Партия социалистов президента Додона нашла согласие с проевропейской партией ACUM, что позволило и создать правительство и назначить премьера — лидера той же ACUM Майю Санду. Правительство тут же принесло присягу. При этом собравшееся большинство парламента единогласно проголосовало за резолюцию, официально провозглашающую Молдавию государством, оккупированным коррупцией.
Случившееся означает благоприятную для Молдавии смену власти и поражение, казалось бы, всесильного олигарха Владимира Плахотнюка и его Демократической партии — той, что до сих пор ставила палки в колеса президента Додона. Новый расклад отодвигает Плахотнюка и его политические силы от контроля над правительством.
Давая оценку произошедшему, спецпредставитель президента России по развитию экономических отношений с Молдавией Дмитрий Козак назвал действия прошлой власти "откровенно криминальными".
Интересно, что действия парламентского большинства в унисон поддержали посольства России и США в Кишиневе, а также Европейский Союз в специальном заявлении по Молдавии. Кроме того, Евросоюз признал и нового премьера Майю Санду.
Однако оставшийся в меньшинстве лидер Демпартии олигарх Владимир Плахотнюк решил сорвать свое. Пользуясь своим влиянием в Конституционном суде Молдавии, решением КС олигарх Плахотнюк признал правительство и парламент нелегитимными, парламент постановил распустить, а президента Молдавии Додона — отстранить от власти. Исполняющим обязанности главы государства Конституционный суд назначил Павла Филипа. Параллельно Плахотнюк вывел на улицы Кишинева своих сторонников, разместив их в палатках, и блокировал входы здания министерств.
В этих условиях легитимный президент Додон заявил, что никуда уходить не собирается, и обратился к международным посредникам ради мирного перехода власти. "В этой ситуации у нас нет другого выхода, кроме как обратиться к международному сообществу с призывом стать посредниками в процессе мирной передачи власти или призвать народ Молдавии на беспрецедентную мобилизацию и выход на мирные протесты", — отметил Додон.
В свою очередь, новый премьер Майю Санду призвала военных и полицию не исполнять преступные приказы, а новым министрам предложила 10 июня выйти на работу, собравшись в здании парламента.
"Я обращаюсь к полицейским, карабинерам, сотрудникам пенитенциарных учреждений, отрядам спецназа. Было избрано новое руководство парламента, утверждено и приведено к присяге новое правительство страны, которые должны заняться работой и вывести страну из политического кризиса. Ваш долг — исполнять закон и защищать страну", — подчеркнула Санду.
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