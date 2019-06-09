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"Прямая линия с Владимиром Путиным" 25 минут назад
"Прямая линия" с президентом: советы тем, у кого есть вопросы
Объявлено, что "Прямая линия с Владимиром Путиным" состоится 20 июня в полдень по московскому времени. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Уже открылся call-центр, где принимают вопросы президенту. Для этого надо позвонить по телефону 8-800-200-40-40, отправить текстовое или видео-сообщение на короткий номер 040-40. Кроме того, обратиться к президенту можно через специальное мобильное приложение "Москва — Путину" или на одноименном сайте. Обращения также принимаются через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Традиционно транслировать программу в прямом эфире будут телеканалы "Россия" и "Россия 24", Первый канал, НТВ, а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России". В Интернете — агентство "Россия Сегодня" на своем флагманском ресурсе RIA.ru.
Call-центр "Прямой линии" работает уже больше 12 часов. Звонки и видеообращения принимают 400 операторов, сотрудники большой "четверки" сотовых компаний. Но здесь в зале сейчас работают 30 операторов, потому что работа сложная, меняются каждый час. Очень важно, чтобы ни один вызов не был потерян. С этим — строго. На мониторе этот параметр выделен отдельной строкой. Пока – "ноль", значит, потерянных вызовов не было.
Всего по всей стране работают четыре call-центра. Кроме Москвы это еще Липецк, Челябинск и Екатеринбург. В Москве работает сборная команда — многих командировали из регионов — лучших из лучших.
"Большинство операторов приезжает сюда в порядке премии за хорошую работу в течение года. У некоторых сотовых операторов есть даже такие соревнования", — рассказал Андрей Реваков, заместитель директора, технический директормакрорегионального филиала "Центр" ПАО "Ростелеком".
Вот уже несколько лет на "Прямую линию" можно не только позвонить, но и сделать видеозвонок, отправить видеообращение. Для этого надо установить из Play Market приложение "Прямая линия с Владимиром Путиным" – у меня это заняло ровно 4 минуты — и выбрать из опций пункт "Видеозвонок".
Вообще Путину можно отправить еще sms, mms, письмо на официальный сайт "Прямой линии". В этом году — еще одно новшество. Можно будет не только задать вопрос, но одновременно в момент трансляции видеть саму трансляцию. После начала "Прямой линии" войти в приложение и уже из прямого эфира задать вопросы, которые хочется задать. Рекомендация от оператора, как подготовиться.
"Первое дело — не волноваться. Второе — можно написать на листочке свой вопрос и уже под диктовку сказать. Это упростит работу самого оператора, и будет быстрее", — отметил сотрудник call-центра.
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