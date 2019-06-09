Шутка для Зеленского и зевота от Порошенко

Автор: Дмитрий Киселёв

До выборов в Верховную Раду Украины остается каких-то полтора месяца. Уже 10 июня истекает срок, когда партии должны провести предвыборные съезды и определить список кандидатов. 9 июня свои съезды проводят партии Порошенко — "Европейская солидарность" и Зеленского "Слуга народа".

Пока новый президент Зеленский продолжает двигаться по старым рельсам, проложенным еще Порошенко. Никаких новых решений ни в экономике, ни в общественной жизни, ни во внешней политике нет. Зеленский продолжает работать со старым правительством — премьер Гройсман — со старым парламентом — спикер Парубий. Весь силовой блок тоже старый.

Свежей силой на Украине, скорее, выглядит "Оппозиционная платформа — за жизнь". Ее лидеры Юрий Бойко и Виктор Медведчук встретились на Петербургском экономическом форуме с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером. В центре внимания были прямые поставки российского газа на Украину и снижение его цены для украинских потребителей.

"Пока не было никаких сигналов от нового украинского президента по газовым вопросам, и в связи с этим мы готовы с партией "Оппозиционная платформа – за жизнь" продолжить переговоры, а также начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечили бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя, чем есть в настоящее время", — заявил Алексей Миллер.

"Это очень важный сигнал для людей. Спасибо за встречу. И мы считаем, что это очередной тур наших переговоров, которые продолжаться. И будем считать и будем надеяться, что он до конца этого года завершится успешно для наших граждан", — сказал Виктор Медведчук.

"Продолжится сразу же после парламентских выборов, и мы победим", — уверен Юрий Бойко.

"Но в любом случае он должен быть положительным с теми последствиями, которых ждут украинские граждане", — считает Медведчук.

Конечно, эта встреча символична для украинской оппозиции в предвыборный период. Показывает их возможности и способность говорить и договариваться с Россией.

Автор: Андрей Григорьев

На киевских, сплошь покрытых зеленью холмах на оформлении съезда можно сэкономить, если партийный цвет — зеленый, а место его проведения — городской Ботанический сад. Собирался съезд партии "Слуга народа". Пропускали только делегатов и только по зеленым приглашениям.

Но провести этого желающего на съезд даже президент не смог — аккредитации нет, а охрана строгая. Зато показал прессе-вагончик, в котором готовился к выступлению.

По замыслу режиссера, к белоснежному навесу посреди поля партийцы прибывали на гольф-карах. "Мы собрались в Ботаническом саду, и это очень-очень символично. Я верю, что благодаря людям, которые сегодня тут, которые сегодня с нами, Украина расцветет. Ну, и будем сажать", — заявил Владимир Зеленский.

Партию до сегодняшнего дня называли "виртуальной" — она даже конкурс на замещение вакантных депутатских должностей объявляла в Интернете.

"Слуга народа" — это не бренд, это наше мировоззрение, которое поможет Украине установить другую систему. Не перезагрузить старую, а установить новую систему власти. Мы сделали только первый небольшой шаг. Только первый раунд. Система пока что в нокдауне, мы предлагаем нокаут", — отметил Зеленский.

Но после двухчасового заседания партийный предвыборный список сформирован, есть и кандидаты-одномандатники для всех округов.

Зеленский говорит недолго — несколько минут, о программе — обтекаемо, конкретные шаги не упоминает, внешней политики не касается.

"Это точно моя речь? Не Петра Алексеевича?" — это он о конфузе во время первого международного визита в Брюссель. На европейских смотринах Зеленский явно хотел понравиться. Надел костюм, к которому с инаугурации не прикасался. Шел туда, куда его настойчиво вели.

Со Столтенбергом старательно говорил по-английски. С улыбкой сносил снисходительное потрепывание по щеке от Юнкера. И хотя известно, что вскоре все европейские чиновники поменяются и с новыми нужно будет опять договариваться, комплименты — направо и налево, публичная похвала Туску. "Дональд Туск всегда останется другом, мощным и надежным адвокатом Украины во всем мире", — сказал Зеленский.

Но, как оказалось, — чужими словами. "Всегда останется другом, мощным и надежным адвокатом Украины во всем мире" — говорил так и Порошенко. На Украине – скандал, Зеленский унаследовал не только президентский пост, но и риторику Порошенко.

"ЕС нужна Украина демократическая, дружественная, сильная и независимая. Такая Украина нужна нам. Мы, украинцы, знаем цену свободы и европейского выбора" — речь готовило Министерство иностранных дел, и его сотрудники над Зеленским — похоже — подшутили.

"Мы готовим базовые ключевые тезисы. Позицию по основным вопросам. Материалы отправлялись в администрацию бывшего президента. Когда готовился первый визит Зеленского, какие-то из месседжей оказались в пакете и для него. Такая забавная история", — рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Не иначе как хорошо изучили творчество "Квартала-95".

Новый пресс-секретарь президента Юлия Мендель — в растерянности. "Если администрация президента не может положиться на Министерство иностранных дел, то, собственно, как мы можем говорить о каком-то сотрудничестве?" – говорит она.

Зеленскому приходится работать с правительством и парламентом Порошенко. Глава кабмина и ключевые министры — иностранных дел и обороны — вроде бы уволены, но депутаты за отставку голосовать не хотят.

"Мы требуем от Зеленского, чтобы он выполнял нормы Конституции и одновременно с документами про увольнение руководителей силовых ведомств предложил и свои кандидатуры для назначения на эти должности", — заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Зеленский записывает даже специальное видеообращение — к Верховной Раде.

"Спасибо, что убедили меня в том, что решение о роспуске Рады было правильным. Спасибо, что перед парламентскими выборами не обманываете народ. Не пытаетесь понравиться избирателям, а остаетесь собой. Продолжайте прогуливать и кнопкодавить", — подчеркнул он.

Парламент — против любых инициатив президента, ни одного его законопроекта не принимает.

"Если кто-то думает, что можно без согласований, без консультаций заставлять нас принимать решения, это неправильная логика взаимоотношений с высшим законодательным органом государства", — считает спикер Рады Андрей Парубий.

И теперь понятно, почему. Парубий стал вторым номером предвыборного списка партии "Европейская солидарность". Номер первый — бывший президент Порошенко.

"Наша партия идет в Верховную Раду, чтобы защищать фундамент украинской державы. Тот фундамент настоящего европейского государства, который мы заложили. И это наше первое общее задание. Мы идем, чтобы не допустить реванша пророссийских сил", — заявил Порошенко.

В зале зевают — с антироссийскими речами Порошенко хорошо знакомы, как и с командой, которая состоит из депутатов его блока и министров его правительства. Порошенко демонстрирует поразительную политическую живучесть, и шансы попасть в парламент у него есть.

"Порошенко, по последним данным, может пройти и барьер, у него 7-8% голосов получается. И если активно включатся в борьбу другие проекты на этом же поле, то он может потерять и оказаться на гране прохождения. Но пока он проходит. Аналогично проходит и фракция Юлии Тимошенко", — пояснил политолог Михаил Погребинский.

Около усадьбы Порошенко под Киевом — пикеты украинских националистов: бывшего президента уличили в махинациях с армейскими поставками. Этот электорат он, несмотря на воинственные высказывания, уже точно потерял.

Мобилизованы крупнейшие политические силы страны. Вот съезд оппозиционной платформы "За жизнь" — ей социология отдает второе место в рейтинге.

"Мирный план-концепция, утвержденный нашей партией, поддержан, и по поводу него выражено согласие обсуждать и договариваться и в Донецке, и в Луганске, и Москве. Ответ остается за Киевом, но этот ответ мы не получили от Порошенко, которому не нужен был мир на Донбассе, ему нужна была война. Мы этот ответ не получили и от господина Зеленского и его команды", — сказал Виктор Медведчук, сопредседатель оппозиционной платформы "За жизнь".

О диалоге с Россией перед выборами многие заговорили. Новое лицо на украинской политической сцене — партия "Голос" певца Святослава Вакарчука. "Нам нужно, наконец, создать целостную украинскую политику по отношению к России. Ее до сих пор не существует. У нас везде двойные стандарты. Мы не понимаем: торговать можно или нельзя? Ездить на концерты можно или нельзя? Этим должен заняться президент", — считает Вакарчук.

У него даже партийный съезд похож на концерт. Делегатов агитирует новой песней собственного сочинения.

Остается еще один день, 10 июня, для проведения партийных съездов, а значит, политический расклад перед стартом предвыборной гонки окончательно до сих пор не ясен. В стране все меняется с катастрофической скоростью. После преступления, прогремевшего на всю Украину, снова обсуждают кризис власти.

В городке Переяслав-Хмельницкий пьяные полицейские застрелили пятилетнего ребенка. И патрульных поначалу даже не задержали — это вызвало акции протеста сначала в Киеве, а потом и по всей стране. У полицейских участков жгут файеры и покрышки и требуют ответа от министра внутренних дел Авакова.

И президент вынужден реагировать — прямо с велотренажера в развлекательной передаче телеканала "1+1". "Когда у нас каждый день гибнут на фронте наши военные, я это понимаю. Я не хочу этого, но я понимаю, почему. Они защищают нашу страну от врага. Но этот случай — просто какая-то бессмыслица: попали в парня, отняли жизнь у ребенка. Я уже об этом говорил: будут очень серьезно все наказаны", — заявил Зеленский.

Рычаги для этого у нового президента могут появиться только после выборов в Верховную Раду и формирования нового правительства. Правда, даже сама дата голосования — 21 июля — пока оспаривается в Конституционном суде, где большинство судей назначено еще Петром Порошенко.