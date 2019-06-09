Лига наций УЕФА. Англия по пенальти обыграла Швейцарию в матче за третье место

В матче за третье место Лиги наций УЕФА сборная Англии на поле стадиона "Афонсу Энрикеш" в португальском Гимарйнше по пенальти обыграла национальную команду Швейцарии.

Основное время встречи завершилось вничью – 0:0. Дополнительное время также не выявило победителя. В серии пенальти точнее оказались подопечные Гарета Саутгейта – 6:5.

В составе английской команды удары с точки реализовали Гарри Магуайр, Росс Баркли, Джейдон Санчо, Рахим Стерлинг, Джордон Пикфорд и Эрик Дайер, а у швейцарцев – Стивен Цубер, Гранит Джака, Мануэль Аканджи, Кевин Мбабу, Фабиан Шер и Йосип Дрмич.

Напомним, в финале турнира сборная Португалии на поле стадиона "Драгау" в Порту сыграет с командой Голландии. Встреча состоится в воскресенье, 9 июня и начнется в 21:45 по московскому времени.