События в Молдавии: реакция ЕС

Евросоюз готов работать с демократически избранным законным кабинетом министров Молдавии, заявили глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и еврокомиссар по расширению Йоханнес Хан. Также ЕС призывает "к спокойствию и сдержанности".

Ранее сообщалось о том, что пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали в субботу парламентское большинство. В итоге Молдавия получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными и наделил полномочиями главы государства Павла Филипа.

В совместном заявлении членов Евросовета отмечается, что уважение "верховенства права и демократии" должно оставаться основой отношений между ЕС и Молдавией. А ключом к поиску выхода из кризиса станет налаженный диалог между избранными представителями власти.