American Airlines продлит отмену полетов 737 MAX

Остановку полетов Boeing 737 Max продлили до 3 сентября. Такое решение приняла авиакомпания American Airlines. То есть будет отменено до 115 рейсов в день.

Компания отметила прогресс в области сертификации нового программного обеспечения для самолетов этого типа и сообщила, что находится в постоянном контакте с авиавластями по этому вопросу.

Полеты "боингов" остановили после того, как два самолета потерпели крушение: в марте эфиопский авиалайнер, в ноябре 2018 года – индонезийский.

20 стран закрыли свою территорию для пролета Boeing 737 Max. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели, передает РИА Новости.