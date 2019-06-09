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9 июня 201919:32

После ссоры мужчина расстрелял из ружья водителя и пассажирку

EPA

Житель Уфы выстрелил из охотничьего ружья в водителя и пассажирку автомобиля после ссоры, сообщает ГТРК "Башкортостан".

Автомобиль "Лада-приора" был припаркован рядом с автовокзалом "Южный" в Уфе. В результате стрельбы 25-летний водитель погиб на месте, его 24-летняя пассажирка доставлена в больницу с огнестрельными ранениями.

По предварительной версии следствия, причиной конфликта, закончившегося стрельбой, стала бытовая ссора. Подозреваемый задержан, ведется его допрос. По словам собеседника, предварительно установлено, что конфликт произошел на бытовой почве и молодой человек стрелял из охотничьего ружья.

 

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