Две с половиной тысячи квадратов: под Тулой горит ТЦ

В городе Щекино Тульской области горит торговый центре "Фатай". Огонь охватил площадь 2500 квадратных метров на крыше, пишет ТАСС. На крыше велся ремонт.

Посетители и сотрудники центра покинули здание самостоятельно. Пострадавших, по данным МЧС, нет. В "Фатае" работали магазин "Светофор", кафе и тренажерный зал.

Для борьбы с огнем выделены 44 пожарных и 15 единиц техники.