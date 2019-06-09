Осипова отказалась от Манту, и ее посадили в изолятор

Россиянку Богдану Осипову, приговоренную судом Канзаса к 7 годам за похищение ребенка и вымогательство, поместили в тюремный изолятор за отказ делать пробу Манту.

У женщины сильная аллергия, сообщил ее адвокат. Ей уже делали пробу после задержания, но таковы правила, и ничего сделать нельзя.

Осипова была замужем за американским гражданином Брайаном Мобли. Покинула США в 2014 году с ребенком, будучи беременной. В 2017 году Мобли получил в суде безраздельное опекунство над детьми. Осипова в 2017 году вернулась в Америку и была задержана.

После тюрьмы она три года будет находиться под надзором и должна будет выплатить бывшему мужу 18 тысяч долларов судебных издержек, передает РИА Новости.