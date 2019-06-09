"Утес" окрестили "убийцей кораблей"

Размещенный в Крыму береговой ракетный комплекс "Утес" шахтного базирования, оснащенный противокорабельными ракетами П-35 с турбореактивным двигателем, является настоящим "убийцей кораблей", пишет американский журнал The National Interest.

Как отмечает автор статьи Майкл Пек, "Утес" можно перевооружить новыми снарядами, о чем в конце мая заявил Александр Леонов, гендиректор разработчика комплекса — НПО машиностроения в подмосковном Реутове.

По информации журналиста, комплекс базировался в Крыму еще в советское время. После распада СССР системы были переданы Военно-морским силам Украины, но не использовались по назначению и пришли почти в негодность. Боеготовность "Утеса" восстановили в 2016 году. Это было сделано "успешно и вовремя", замечает Пек.

Автор статьи подчеркивает, что эти модернизированные комплексы способны противостоять вторжению морского десанта со стороны Черного моря, а это, в свою очередь, свидетельствует "о решимости Москвы удержать Крым". В этой связи журналист отмечает, что для России, страны с большой протяженностью морских границ, усиление береговой обороны — экономически более выгодное решение, чем строительство огромного флота.