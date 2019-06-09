В Сочи открылся юбилейный "Кинотавр"

Тридцатый фестиваль "Кинотавр" открыл в Сочи министр культуры РФ Владимир Мединский.

Министр отметил, что его не смущает позиционирование фестиваля как оппозиционного. Это признанный смотр современного кино. Он пожелал кинематографистам удачи и зачитал приветствие от президента РФ Владимира Путина.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев также направил приветственную телеграмму на фестиваль, передает РИА Новости.

Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня. Президентом кинофестиваля с 2005 года является продюсер Александр Роднянский.

Председателем жюри основного конкурса стал актер Константин Хабенский. В основную конкурсную программу вошли 15 картин.