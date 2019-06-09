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9 июня 201920:37

Локализован пожар в лондонской семиэтажке

EPA

Пожар в лондонском жилом доме локализован. Пострадавших нет. Погорельцам предоставят временное жилье.

Пожар в районе Баркинг начался в 17:31 по московскому времени. На место прибыли 15 пожарных машин, более 100 пожарных, медики, полиция. Горел один подъезд. Сразу после возгорания все жильцы были эвакуированы.

Улицы в районе перекрыты для автотранспорта.

Причины пожара устанавливаются, передает РИА Новости.

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