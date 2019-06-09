Мадридский "Реал" готов расстаться с сыном Зинедина Зидана

Молодой вратарь футбольного клуба "Реал Мадрид" Люка Зидан оказался заложником сложной ситуации: его отец Зинедин Зидан является главным тренером команды, но при этом никак не может помочь отпрыску остаться в стенах "сливочных". А руководители клуба готовы продать молодого голкипера.

Ранее Зидан-старший заявлял, что хотел бы сохранить сына в клубе, тем более, что второй голкипер "бланкос" костариканец Сезар Навас может уйти в ближайшие недели после того, как команда определилась, что первым номером на следующий сезон будет бельгиец Тибо Куртуа.

Однако, согласно сообщениям испанского издания Football-Espana.Net, Зидан-младший может быть выставлен на продажу, поскольку в резерве у "Реала" есть еще один талантливый молодой голкипер – украинец Андрей Лунин, который, как считают инсайдеры, больше нравится людям, принимающим решения в клубе.