Корабли британского ВМФ вошли в акваторию Балтийского моря

Десантно-вертолетный корабль-док Albion с батальоном морской пехоты и фрегат Kent британского Королевского Военно-морского флота в воскресенье, 9 июня, вошли в акваторию Балтийского моря. Они примут участие в начавшихся там натовских военно-морских учениях BALTOPS 2019.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированные источники, в первый день учений из германского города Киль, где сосредоточена группировка НАТО, в море вышли 35 боевых кораблей. Сейчас они выполняют задачи в юго-западной части Балтийского моря у побережья Германии.

В ежегодных учениях BALTOPS 2019 участвуют корабли из 18 стран-членов НАТО и партнеров блока. Всего в них задействовано более 40 кораблей и две подводные лодки, 40 самолетов и вертолетов и 8600 военнослужащих. Командование учениями осуществляется с американского штабного корабля Mount Whitney, который входит в состав Второго оперативного флота ВМС США, воссозданного для противодействия ВМФ России в этом регионе.

В рамках BALTOPS 2019 планируется проведение десантных операций, отработка операций по ПВО и борьбе с надводными и подводными силами потенциального противника вблизи границ России. Учения продлятся до 21 июня.