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9 июня 201921:20

Один из терминалов Шереметьева залило водой

Один из терминалов Шереметьева залило водой

В аэропорту Шереметьево сработала пожарная сигнализация, передает канал "Россия 24".

Правда, огня в здании не оказалось. Ложную тревогу не могли отключить полчаса. В результате чего один из терминалов залило водой. Видео происшествия моментально попало в сеть. На кадрах пассажиры передвигаются по аэропорту прямо в воде. В некоторых местах ее уровень достигал щиколотки. По словам сотрудников пресс-службы Шереметьева, сейчас воздушная гавань работает в привычном режиме.

"В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме, все последствия ликвидированы, инцидент связан с тем, что в аптеке на 1 этаже терминала В задымилась микроволновая печь, в результате противопожарная система сработала", — сообщил начальник пресс-службы аэропорта Шереметьево Роман Генис.

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