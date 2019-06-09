В Германии парусник XVIII века не выдержал столкновения с контейнеровозом

В Германии затонул парусник 18-го века, передает канал "Россия 24".

Как сообщают местные издания, "Эльба № 5" — так называлась эта двухмачтовая шхуна — столкнулась с контейнеровозом.

Ее команда не справилась с сильным течением, а грузовое судно не успело замедлить ход. В результате столкновения пострадали пять человек, на борту находились больше 40 пассажиров, всех удалось спасти.

По словам историков, "Эльба" — один из немногих уцелевших парусников, построенных на Гамбургской верфи. Его спустили на воду в 1883 году.