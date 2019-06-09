В морском университете в Новороссийске произошел пожар

В Новороссийске в здании морского университета имени Федора Ушакова произошел пожар.

Прибывшие на место пожарные обнаружили задымление в стоящем отдельно здании высотой 10 метров. Пожару площадью 300 квадратных метров присвоили вторую категорию сложности.

По состоянию на 19.37 его удалось локализовать.

Пострадавших нет. К тушению привлекались 36 человек и девять единиц техники, передает РИА Новости.