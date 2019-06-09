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9 июня 201921:30

Экзитпол: на выборах президента Казахстана побеждает Токаев

Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах президента Казахстана, набирая 70,13 процента голосов. Таковы данные экзитпола института "Общественное мнение", которые огласила вечером в воскресенье, 9 июня, председатель совета института, магистр социологии Айнур Мажитова.

По ее словам, оппозиционный кандидат Амиржан Косанов набирает 15,39 процента голосов. За депутата нижней палаты парламента от партии "Ак жол" Данию Еспаеву проголосовали 5,32 процента избирателей. Остальные кандидаты набрали менее 4 процентов, пишет РИА Новости.

Со своей стороны, директор научно-исследовательского центра "Молодежь" Талгат Калиев, сообщил, что, согласно данным проведенного ими экзитпола, Токаев побеждает на выборах главы государства с 69,94 процента голосов.

За журналиста Амиржана Косанова отдали свои голоса 14,96 процента избирателей, за Данию Еспаеву — 4,78 процента, остальные кандидаты получили менее 4 процентов голосов.

Такие результаты дал опрос 12 тысяч избирателей на 300 участках, уточнил Калиев.

Для победы на выборах президента Казахстана кандидату необходимо набрать более 50 процентов голосов избирателей.

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