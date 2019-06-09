Прыгунья Ласицкене выступила за отставку чиновников ВФЛА

Чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене считает, что проблемы российской легкой атлетике начинаются в руководстве национальной федерации и в среде тренеров, которые работая по старинке, не видят другого пути подготовки атлетов, кроме как с использованием допинга.

"То, что мы сделали собственными руками с нашей легкой атлетикой за эти несколько лет, ни одна бумага не вытерпит, — сообщила Ласицкене в своем аккаунте в социальной сети Instagram. – Надеюсь, у людей, причастных к этому нескончаемому позору, все-таки хватит мужества уйти. Самим. И не думайте, что я говорю только о руководстве, речь и о действующих тренерах, которые все еще уверены, что без допинга невозможно побеждать. Им давно пора на покой".

Напомним, что в воскресенье, 9 июня, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в очередной раз отказала в восстановлении в правах Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

"За последние три с половиной года я раз двести слышала, что всё сделано, и нас вот-вот восстановят. Но это лишь красивая обертка, которую нам пытаются навязать. Всем этим людям кажется, что спортсмены ничего не видят, не понимают, и вообще их дело прыгать и молчать. Они забыли, что без атлетов существование любой спортивной организации или федерации не имеет смысла. Они просто отмахиваются от нас, прикрывая друг друга", — считает Ласицкене.

"Мы можем сколько угодно заниматься самообманом, рассказывая о том, как наших легкоатлетов боится Запад, о миллионах пунктах "дорожной карты", которые были выполнены только на бумаге. И разговоры о том, что на допинге сидит весь мир, неуместны. Не надо спасать мир, необходимо спасти то, что осталось от российской легкой атлетики", — заявила Ласицкене.