Торговый центр под Тулой потушили

Пожар в двухэтажном торговом центре "Фатай" в городе Щекино Тульской области потушили вечером в воскресенье. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на начальника пресс-службы Главного управления МЧС по региону Максима Пряхина, на месте происшествия работали 32 спасателя и 10 единиц техники. По всей площади торгового центра сгорела кровля. Из горящего здания были эвакуированы 20 человек.

По предварительным данным, на крыше ТЦ, где вспыхнул огонь, шел ремонт.