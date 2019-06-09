Формула-1. Феттель подарил Хэмилтону победу в Монреале

Трагически для лидера гонки завершился формулический Гран-при Канады. Немец Себастьян Феттель из команды Ferrari выиграл 70 кругов, но по ходу состязаний был оштрафован на 5 секунд и чемпионом на автодроме в Монреале объявлен лидер Mercedes британец Льюис Хэмилтон.

Ключевым стал эпизод, когда Феттель, пытаясь удержать лидерство, был вынужден срезать поворот после того, как его машину занесло. Вернувшись на трассу, Себастьян чуть не столкнулся с Хэмилтоном. В итоге стюарды Гран-при Канады признали Феттеля виновным и оштрафовали его на 5 секунд. А он на финише опередил британца на 1,7 сек.

В шестерку лучших также вошли напарники Феттеля и Хэмилтона по "конюшням" Шарль Леклер (3-е место) и Валттери Боттас (4-е), Макс Ферстаппен из Red Bull и Даниэль Риккардо (Renault). Россиянин Даниил Квят (Toro Rosso) на последних кругах сумел прорваться с 12-го места на 10-е и получил очередные зачетные очки.