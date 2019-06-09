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9 июня 201923:25

В Гонконге правоохранители применили дубинки и газ для разгона демонстрантов

фото: Global Look Press

В Гонконге правоохранители применили дубинки и перцовый газ против демонстрантов. Об этом сообщает телеканал RTHK.

Ранее СМИ сообщали, что в специальном административном районе КНР Гонконг более миллиона человек вышли на демонстрацию, протестуя против поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, которые скрываются от правосудия. По оценкам полиции, в демонстрации принимали участие порядка 240 тысяч людей. Правоохранители задержали семерых протестующих, был применен слезоточивый газ, передает РИА Новости.

После полуночи по местному времени (около 19:00 по времени Москвы) начались столкновения с полицейскими. Протестующие забрасывали блюстителей порядка бутылками. В ответ на это полицейские применяли против демонстрантов дубинки и перцовый газ.

В результате стычек два полицейских пострадали и были доставлены в больницу. Ранения получили несколько журналистов и оператор местного телеканала.

По данным издания South China Morning Post, около 2 часов ночи некоторые протестующие, чтобы оттеснить правоохранителей и перекрыть дороги, использовали металлические заграждения. Позднее они соорудили баррикады из мусорных контейнеров и дорожных знаков.

Демонстранты выступают против поправки, которая, если будет одобрена парламентом района 12 июня, позволит Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него не заключено соглашение об экстрадиции (в том числе Тайвань, Макао и континентальная часть Китая). Противники поправки называют законопроект об экстрадиции "смертью автономии" Гонконга. Они считают, что поправка будет касаться любого активиста, который борется за права человека, или члена НПО, чья деятельность не нравится властям Пекина.

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