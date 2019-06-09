Сборная Португалии выиграла у голландцев первый в истории финал Лиги наций

На стадионе "Драгау" в Порту завершился финальный матч первого сезона футбольной Лиги наций. Сборная Португалии принимала команду Голландии и была признана экспертами фаворитом в том числе и потому, что играла дома. В целом матч получился напряженным и не слишком интересным. Выиграли хозяева – 1:0.

В финале показалось, что оба соперника больше думали о ценном трофее и своем месте в его истории, чем о красоте футбола. Команды, которые выиграли полуфинальные встречи со счетом 3:1 каждая, в решающем матче предстали куда более расчетливыми. Получилось, что все решил единственный гол.

Забил его на 60-й минуте полузащитник Португалии Гедеш, который воспользовался оплошностью вратаря Голландии Силлессена, не сумевшего правильно поставить руки при приеме не слишком опасного удара. И до этого, и после соперники не создали изобилия голевых моментов, так что отнести этот матч к высотам футбольного искусства никак не удастся.

Тем не менее, первый сезон Лиги наций завершился победой чемпионов Европы из Португалии. Серебро – у голландцев, бронзу в серии пенальти выиграли футболисты Англии, в основное время не сумевшие забить голов в матче со Швейцарией (0:0).