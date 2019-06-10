Игорь Макаров: друзьям и партнерам предпочитаю дарить велосипеды

Почетный президент Федерации велосипедного спорта России Игорь Макаров от лица организации преподнес подарок президенту Белоруссии Александру Лукашенко – спортивный велосипед, на котором глава соседнего государства уже совершил несколько прогулок. Макаров считает, что велосипед может изменить жизнь любого человека.

Именно поэтому своим многочисленным друзьям и партнерам Игорь Макаров предпочитает дарить двухколесного коня, который, по его мнению, способен сделать насыщенную жизнь занятого человека более сбалансированной и здоровой.

Но это не личная прихоть бизнесмена и спортивного функционера, а инициатива, связанная с существованием программы по оказанию материально-технической помощи велофедерациям и спортивным школам, занимающимся развитием велоспорта по всему миру, в том числе в родной для него Республике Беларусь. Макаров, глава международной группы компаний "АРЕТИ", в прошлом сам принадлежал к спорту высших достижений, был членом олимпийской сборной СССР, мастером спорта международного класса.

Сегодня кроме исполнения должности почетного президента РФВС он входит в состав руководства Международного союза велосипедистов (UCI) и его обязанностью, в том числе, является пропаганда, развитие и популяризация велосипедного спорта во всем мире. При этом он искренне считает, что велосипед был и остается лучшим видом активного отдыха.