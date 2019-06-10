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10 июня 201900:09

В ОАЭ почти 200 человек отравились водопроводной водой

Global Look Press

В Аджмане (ОАЭ) почти 200 жителей одного из жилых комплексов обратились к врачам с признаками отравления, вызванного некачественной водопроводной водой. Об этом сообщила полиция Аджмана на своей странице в Twitter.

Как уточняется, за два выходных дня в больницы эмирата обратились порядка 190 жителей жилого комплекса Horizon Towers. Семь человек были госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как стабильное.

В настоящее время коммунальные службы Аджмана проводят проверку и дезинфекцию всех резервуаров для воды и труб в жилом комплексе. Накануне ЧП жители Horizon Towers жаловались на изменение цвета водопроводной воды и неприятный запах в квартирах, передает РИА Новости.

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