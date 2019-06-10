Тема:
Усиление НАТО у границ России 1 час назад
В НАТО разъяснили цель военных учений на Балтике
В НАТО рассказали о целях военных учений Baltops в Балтийском море. Представитель Альянса Оана Лунгеску сообщила, что Балтика, граничащая с 6 странами-членами НАТО, имеет важное стратегическое значение. Обстановка в регионе ухудшилась из-за ситуации с Крымом, отметила она, однако подчеркнула, что учения не направлены против кого-либо.
В маневрах задействованы 8,5 тысячи военнослужащих из 18 стран. Своих солдат на учения отправили Бельгия, Британия, Германия, Дания, Испания, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, США, Турция, Франция, Эстония, Финляндия, Швеция. Также задействованы 40 самолетов, 50 кораблей и подлодок, передает РИА Новости. Командует учениями Второй флот ВМС США.
В ходе учений будут отработаны высадка десанта, поиск подводных мин и подлодок, применение ПВО, оборона от судов условного противника. В НАТО сообщают, что цель учений – проверка, насколько хорошо силы Альянса работают вместе. Также НАТО желает показать, что способен защититься от любого противника, заявила Лунгеску.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ранее отметил, что НАТО, наращивая военный потенциал, разрушает существующую систему безопасности и вынуждает Москву на ответные меры.
Ранее по теме
-
Новые вызовы: НАТО беспокоит рост "ядерной угрозы" со стороны России15 суток назад
-
"Агрессивная Россия разместилась у баз НАТО": британцы высмеяли своих военных22 суток назад
-
США готовятся к применению ядерного оружия в Европе26 суток назад
-
Вице-канцлер Германии решил защищать Прибалтику и Польшу от России1 месяц назад
-
Корабли НАТО вновь вошли в Балтику1 месяц назад
-
Натовские учения "Морской щит" завершились в Черном море1 месяц назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
В Молдавии возникло двоевластие
- Иван Голунов дал интервью "Дежурной части"
- Порошенко хочет стать премьером
- Подробности визита Си Цзиньпина в Россию
- Московская жара повторила 20-летний рекорд
Самое читаемое
-
Убили и утопили: участницу шоу талантов нашли мертвой в реке
- Андрей Разин не верит в то, что Бари Алибасов перепутал стаканы
- Травившую собак догхантершу накормили отравленным мясом
- Бывшая жена Меладзе рассказала о гибели их сына и уходе из семьи
- Угроза выкидыша: муж Симоньян отреагировал на инцидент
Телеканал "Россия"
-
Премьера фильма "Балканский рубеж" на канале "Россия"
- "Зулейха открывает глаза": опубликован первый тизер-постер
- Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим
- "У лукоморья дуб зеленый…" на 28 национальных языках России
- Спустя 30 лет прервала молчание мать единственного ребенка Алексея Булдакова
Вести.Экономика
-
Силуанов - бизнесу: что бы мы не делали - вам "все плохо", а прибыли получаете огромные
- 6 причин, почему отставка Мэй обострит отношения Великобритании и ЕС
- Тактика Трампа работает: Мексика пытается избежать тарифной катастрофы
- 7 последствий дальнейшего обострения отношений США и Китая
- Герман Греф о закредитованности россиян и перспективах торговой войны США и КНР
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- "Замена Android" от Huawei: первые скриншоты
- Так выглядит Samsung Galaxy Note10
- Эти смартфоны чинят чаще всего
- В Telegram появится конкурент "Яндекс.Новостей"
Авто.Вести.Ru
-
General Motors начнет выпускать автомобили с безвоздушными шинами
- Названы самые защищенные от угона автомобили
- Строительство супермагистрали в районе Сочи заморожено
- В России придумали свой "автомат" для бюджетных машин
- Renault представила обновленный кроссовер Koleos
Недвижимость
-
В какой стране лучше купить квартиру, чтобы сдать ее в аренду
- Дачи продают втрое дешевле заявленной цены
- Мужчина искупался в яме, не выдержав отсутствия горячей воды
- Россияне рассказали об идеальных соседях
- Найдены квартиры по цене подержанной машины
- Пенсионера оштрафовали за отремонтированную дорогу
Вести.Медицина
-
Муж и жена умерли от загадочной болезни на Фиджи
- Правда о курении: сигареты по-разному влияют на здоровье мужчин и женщин
- Лекарства от изжоги и язвы желудка повышают риск ранней смерти
- Экспертное мнение: так ли опасно красное мясо на самом деле
- Есть вопрос: как домашнее обучение влияет на здоровье ребенка
Вести в 20.00
-
Как отвечать на язык санкций
- Тропический ливень в Крыму: машины поплыли как корабли
- Появилось первое видео Ассанжа в тюрьме
Вести-Москва
-
Фандоматы для сбора стеклотары появятся в столице, Подмосковье и Казани
- Психологи с большой дороги: мошенники атакуют телефоны москвичей
- В пластические хирурги через соцсети: как не стать жертвой блогера-мошенника?
- Вечер в Яме: музей-амфитеатр на Хохловке стал головной болью для местных жителей
- Пляжный отдых в столице стал не фантастикой, а реальностью
- В Москве стартует грандиозный исторический фестиваль "Времена и эпохи"
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Ультрамарафонцы помогли определить предел человеческой выносливости
- Новые сенсоры расскажут, можно ли съесть продукт с истёкшим сроком годности
- ЕКА представило проект многоразовой космической лаборатории
- Половое размножение оказалось стратегией защиты от заразного рака
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
"Спас мне жизнь". Пострадавший рассказал подробности драки, в которой убили спецназовца
- Оставившая годовалых детей в хостеле мать не признала вину
- Как спасали людей после крупнейшей железнодорожной катастрофы
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Трактор наехал на журналистов. Видео