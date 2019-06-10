Россия и ЦЕРН нацелены на взаимовыгодное сотрудничество

Первый замруководителя аппарата кабмина РФ Сергей Приходько рассказал о национальном проекте "Наука", который предполагает взаимовыгодное сотрудничество российских и зарубежных специалистов в сфере ядерных исследований. Российские исследователи будут работать в кооперации с Европейской организацией по ядерным исследованиям, что обеспечивает доступ к самым передовым технологиям.

Кроме того, ученые с мировым именем будут привлекаться в российские научные и образовательные организации, передает РИА Новости. Уже в текущем году 30 лабораторий мирового уровня, в том числе сотрудничающих с ЦЕРН, получат в рамках проекта поддержку на конкурсной основе.

Партнеры из ЦЕРН уже информированы о возможностях расширения сотрудничества, сообщил Приходько. В настоящее время они прорабатывают возможные варианты совместной работы. При этом заключать дополнительное соглашение не требуется.

Говоря о проектах класса "мегасайнс", Приходько отметил положительный опыт сотрудничества с ЦЕРН. Так, нацпроект "Наука" предусматривает сооружение Комплекса сверхпроводящих колец на встречных пучках тяжелых ионов NICA. ЦЕРН в данном проекте поставляет пиксельные детекторы и электронику для считывания основного трекового детектора. Это сверхсовременные технологии, которые одна страна просто не может создать за короткое время, сказал Приходько. Для реализации проекта ученые используют опыт строительства Большого адронного коллайдера.