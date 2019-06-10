Роспотребнадзор проверит средство "Крот" на соответствие нормам ГОСТа

Средство для прочистки труб "Крот" протестирует Роспотребнадзор. Химикат проверят на соответствие требованием и нормам ГОСТа. Поводом послужило отравление Бари Алибасова. Сообщалось, что на бутылке, которую он выпил, отсутствовала информация об опасности.

У Алибасова — ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Сейчас он находится в научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского, напоминает телеканал "Россия 24". По последним данным, музыкант пока остаётся в медикаментозном сне. Ранее PR-директор Алибасова говорил о намерении семьи подать в суд на производителя.