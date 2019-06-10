Пожар в жилом доме в Лондоне потушен, здание восстановлению не подлежит

В восточной части Лондона сгорел дом в элитном жилом комплексе. Семиэтажное здание пытались потушить более 100 пожарных.

К настоящему времени огонь удалось остановить, но дом восстановлению, вероятно, не подлежит. Причины возгорания пока не известны. Как сообщили в экстренной службе, здание было эвакуировано в срочном порядке, пострадавших нет.

Местные власти обещают предоставить временное жилье всем нуждающимся и тщательно проверить всю информацию о происшествии.

В Лондоне до сих пор помнят страшный пожар, случившийся летом 2017 года в 24-этажном доме Grenfell Tower, жертвами которого стали более 70 человек.