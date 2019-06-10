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10 июня 201907:32

"Коммерсантъ": в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян

EPA

Личные данные клиентов ОТП Банка, Альфа-банка и ХКФ Банка оказались в открытом доступе в Сети. В результате двух утечек пострадали интересы порядка 900 тысяч россиян.

Как уточняется, утечки баз данных произошли в конце мая текущего года. Данные, указанные в базах, собирались несколько лет назад, но большая часть информации актуальна и в настоящее время. Это имена, телефоны, паспортные данные, сообщает РИА Новости.

Журналисты смогли обнаружить первую базу данных, содержащую информацию о 24,4 тысячи человек. В списке в основном собраны сведения о жителях Северо-Западного федерального округа. Как уточняется, в базе содержатся данные о 500 сотрудниках МВД и 40 работниках ФСБ.

Во вторую базу попала информация о 800 тысячах граждан по всей территории России. Актуальность этой базы датируется 2013 годом.

Представители ОТП Банка заявили, что утечку не зафиксировали. ХКФ Банк и "Альфа-банк" сообщили, что проведут проверку достоверности и актуальности данных.

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