Всемирный банк: в банковском секторе России отмечается относительная стабильность

По данным Всемирного банка, банковский сектор России относительно стабилен. Такая информация появилась в "Докладе об экономике России", который подготовил Всемирный банк.

Как отмечается в документе, в российском банковском секторе отмечается относительная стабильность на фоне продолжающегося восстановления экономики и политики упреждающих мер со стороны регулятора, передает ТАСС. Центробанк России предпринимает своевременные шаги, направленные на ослабление рисков, связанных с ростом потребительского кредитования. Также ЦБ РФ продолжил меры по оздоровлению банковского сектора – он продолжает отзывать лицензии у небольших банков и сосредотачивает усилия на финансовом восстановлении крупных финансовых организаций.