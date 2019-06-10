В Далласе рухнул башенный кран: один человек погиб, шестеро ранены

В воскресенье, 9 июня, в Далласе (штат Техас, США) башенный кран рухнул на жилое здание. В результате ЧП один человек погиб, еще шестеро получили ранения.

Как уточняется, задействованный при строительных работах кран упал от порывов ветра. Он рухнул на пятиэтажное здание жилого комплекса, расположенного в центре города.

В последние часы в Далласе и городах, расположенных неподалеку от него, наблюдалась непогода – бури и град. В результате удара стихии без электроэнергии остались более 220 тысяч человек, проживающих в данном регионе, передает ТАСС.