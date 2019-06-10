СМИ сообщили об "удручающем состоянии" флота американских бомбардировщиков

Американское издание Air Force Times сообщило о критической ситуации со стратегическими бомбардировщиками B-1B Lancer. Последний из самолетов был произведен 31 год назад, в настоящее время их число составляет единицы. Для их обслуживания нет нужных ресурсов. Предоставляя эти данные, газета ссылается на комитет палаты представителей конгресса США по вооруженным силам.

Из-за "удручающего состояния" флота бомбардировщиков под угрозой оказываются возможности США по нанесению ударов дальней авиацией.

Один из подкомитетов конгресса сообщил также, что для тренировок экипажей B-1B не хватает самолетов. Летчики вынуждены переводиться на другие машины, передает РИА Новости.

B-1B Lancer — один из трех типов тяжелых американских бомбардировщиков. Это сверхзвуковой самолет с крылом изменяемой стреловидности. Он способен поражать цели как с помощью обычного, так и с помощью ядерного оружия. Такие самолеты использовались Пентагоном в Косове, Ираке, Афганистане, Сирии.