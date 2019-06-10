Пять угроз экономике России по мнению экспертов Всемирного банка

Всемирный банк выпустил доклад, в котором перечисляются пять основных угроз для роста российской экономики. Три из них внешние — это риск расширения санкций, новые финансовые потрясения в развивающихся странах и осложнение мировой торговли, резкое падение цен на нефть. Два фактора являются внутренними. Это – недостаточно эффективная реализация инфраструктурных проектов и значительный рост розничного кредитования в рублях.

Отмечает банк и проблему "теневой занятости", от которой бюджет теряет от 1 до 2,3 процента. Доля неформального сектора в российской экономике оценивается в 15,1-21,2 процента. Всемирный банк предложил решить проблему путем внесения поправок в Трудовой кодекс.

В докладе перечислены и положительные факторы, передает РИА Новости. Это, к примеру, национальные проекты, направленные на повышение производительности труда и развитие человеческого капитала.

Ранее на фоне снижения объемов добычи нефти ВБ понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году с 1,4 процента до 1,2 процента. Прогноз по росту ВВП РФ на 2020 и 2021 годы не изменен, Всемирный банк ожидает повышения этого показателя до 1,8 процента.