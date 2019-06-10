МИД Украины обеспокоен сложившейся в Молдавии ситуацией

Украина крайне обеспокоена развитием ситуации в Республике Молдова, столкнувшейся с политическим кризисом. Официальный Киев обращается ко всем вовлеченным в кризис сторонам с призывом решать возникшие споры с помощью диалога, а не силового противостояния. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, опубликованном в воскресенье, 9 июня.

Также в министерстве иностранных дел Украины утверждают, что "недопущение внешнего вмешательства, направленного на реализацию российского сценария федерализации" в Молдавии является важным для страны и безопасности ситуации в регионе.

В МИД Украины подчеркивают, что Молдавия для Украины остается важным партнером и соседом, с ней Украину объединяют общие интересы и "общее европейское будущее". Киев выразил готовность в случае необходимости оказать Кишиневу содействие в решении возникших проблем.