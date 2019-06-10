Финские пограничники приняли российскую яхту за трехглавое чудовище. Судно было замаскировано под древнерусскую ладью и направлялось на фестиваль в Осло.

9 июня береговая охрана Финляндии получила сигнал о неизвестном судне в Финском заливе. Экипаж патрульного катера обнаружил российское судно с экипажем из 7 человек. В тумане яхта, выполненная в стиле древнерусской ладьи, показалась финнам "трехглавым чудовищем", о чем они написали в своем Facebook. Командир пограничников Ярмо Хяккинен признает, что случай оказался забавным.