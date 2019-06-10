Рассмотрение дела компании-отловщика косаток перенесено на 19 июня

В понедельник, 10 июня, во Владивостоке Фрунзенский районный суд перенес на 19 июня рассмотрение административного дела о нарушениях правил рыболовства в отношении компании "Сочинский дельфинарий", которая отловила белух и косаток, в настоящее время содержащихся в "китовой тюрьме" в Приморье.

Документы по административным делам в отношении четырех компаний поступили в суд от пограничного управления ФСБ региона. Статья – "Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство", передает РИА Новости. 7 июня суд назначил одной из компаний – ООО "Белый кит" штраф в 28 миллионов рублей. Как было заявлено на заседании, компания нарушила правила вылова трех косаток.

В понедельник, 10 июня, Фрунзенский суд начал рассмотрение дела в отношении ООО "Сочинский дельфинарий". Судья принял решение о переносе заседания на 10:00 по местному времени (3:00 по времени Москвы) 19 июня. Как ожидается, в этот день по делу будут привлечены дополнительные свидетели.

Также в понедельник в 14:00 по местному времени суд начнет рассмотрение административного дела на ООО "Афалина". Дело в отношении ООО "Океанариум ДВ" суд будет рассматривать 11 июня.

Об истории с "китовой тюрьмой" стало известно после того, как в октябре 2018 года Greenpeace заявили о готовящейся незаконной продаже в Китай из России 13 косаток, занесенных в Красную книгу. За последние пять лет в КНР были вывезены 15 этих млекопитающих. Природоохранная прокуратура Владивостока обнаружила нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, отловивших животных. Было заведено дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов, а также жестоком обращении с животными.

22 февраля текущего года президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение Министерству сельского хозяйства и Министерству природных ресурсов и экологии РФ решить судьбу животных, которые содержатся в бухте Средней в Приморье. Контрольное управление администрации президента России занимается этим вопросом.

В середине мая власти Приморья сообщили, что в течение двух месяцев животных могут выпустить на волю. Сахалинский суд признал факт незаконного вылова животных, но заявил, что их нельзя изъять у компаний-отловщиков. Также суд признал незаконными приказы Росрыболовства, распределяющие квоты на отлов белух и косаток.