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Политический кризис в Молдавии 1 час назад

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10 июня 201906:17

В столице Молдавии начались волнения

В столице Молдавии начались волнения

На улицах Кишинева неспокойно: люди устроили палаточные городки у здания МВД, начались волнения. Молдавские парламентарии заявили, что никуда уходить не намерены и что суд, подконтрольный демократической партии во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком, пытается захватить власть.

Политики призывают граждан не реагировать на провокации и всячески противостоять демократам, решившим силой забрать себе власть, передает телеканал "Россия 24".

8 июня пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали новое правительство, которое, однако, не было признано конституционным судом страны. Парламент в ответ заявил, что решение суда – попытка демократов оставить власть за собой. Филип, назначенный временно исполняющим обязанности главы республики, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение конституционного суда по его отстранению "отчаянным шагом для узурпации власти".

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