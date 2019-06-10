Выборы в Казахстане: Токаев поблагодарил соотечественников за доверие

В Казахстане подводят итоги выборов президента. Действующий лидер страны, Касым-Жомарт Токаев, набирает около 70 процентов голосов. Это данные экзитполов. Официальные результаты в Центризбиркоме обещают объявить в течение двух дней.

Пока говорят о высокой активности: явка составила более 77 процентов, передает телеканал "Россия 24".

Наблюдатели из Шанхайской организации сотрудничества сообщили, что выборы президента в Казахстане полностью соответствовали законам страны и тем международным обязательствам, которые она взяла на себя. Миссия ШОС не отметила никаких нарушений, передает РИА Новости.

Ознакомившийся с результатами экзитполов Токаев поблагодарил жителей Казахстана за доверие. Он также отметил повышение уровня политической культуры в стране. Токаев заявил, что впереди много работы, нацеленной на сохранение всех достижений, полученных за время руководства Нурсултана Назарбаева, и на движение вперед, "по пути прогресса и созидания".

Всего на пост главы государства было семь претендентов. Впервые в истории Казахстана среди кандидатов не было фамилии Нурсултана Назарбаева. Первый президент сложил полномочия в марте.

До назначения Касым-Жомарт Токаев возглавлял верхнюю палату парламента. Спустя три недели после вступления в должность он назначил внеочередные выборы. В своей предвыборной программе политик пообещал продолжить реформы, который начал его предшественник, Нурсултан Назарбаев, который руководил страной почти 30 лет.