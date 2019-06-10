10 июня суд в Киеве продолжит слушания по делу Вышинского

Суд в Киеве 10 июня продолжит слушания по делу главы портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. После трех часов дня по Москве прокурор продолжит зачитывать обвинения в адрес журналиста.

Кирилла Вышинского подозревают в госизмене, напоминает телеканал "Россия 24". Максимальное наказание по этой статье — до 15 лет лишения свободы. Вышинский находится под стражей с мая прошлого года. Защита не раз просила изменить меру пресечения на домашний арест. Суд отвечает отказом и продлевает арест, в последний раз была названа дата 22 июля.

В Верховном суде также отклонили жалобу защиты на незаконность задержания. На заседании в Херсоне, где рассматривали апелляцию, журналист заявил, что готов отказаться от украинского паспорта и попросил у Москвы правовой защиты.