"Кинотавр": новая "Гроза", каннский призер "Дылда" и хоррор от Гай Германики

"Гроза", какой ее написал бы Островский в наше время, призер последних Канн "Дылда" и хоррор от Валерии Гай Германики: в Сочи открылся юбилейный ХХХ фестиваль "Кинотавр". В основном конкурсе участвуют 15 картин.

Среди них много работ лауреатов прошлых лет: Юрия Быкова, Нигины Сайфуллаевой, Григория Добрыгина, Григория Константинопольского и Оксаны Карас. Жюри основного конкурса возглавил Константин Хабенский, короткометражной секции — Анна Михалкова.

Фестиваль продлится до 16 июня, передает телеканал "Россия 24". Президентом "Кинотавра" почти уже 15 лет является продюсер Александр Роднянский.