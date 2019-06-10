Кубок Стэнли. "Сент-Луис" Тарасенко и Барбашева проиграл дома

В финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги будет сыгран седьмой матч. Это стало известно после того, как "Бостон Брюинз" выиграл шестую встречу у "Сент-Луис Блюз" на его льду. Счет игры 5:1 в пользу "медведей". Кубок Стэнли подождет своего обладателя еще пару дней.

Команда россиян Владимира Тарасенко и Ивана Барбашева не сумела на домашней площадке выиграть серию, хотя после гостевой пятой игры вела в счете 3:2. Но шестой домашний матч "музыканты" провели с грубыми ошибками в обороне и пропустили шайбы от Маршанда, Карло, Кульмана, Пастрнака и Хары. Гол престижа на счету О'Райли. Команды снова переезжают в Бостон, где пройдет решающая встреча.