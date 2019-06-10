Россия готова обсуждать ситуацию на Украине на встречах в Женеве

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время своего визита в Женеву 10-11 июня может обсудить в двусторонних контактах с коллегами вопросы урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил журналистам первый заместитель главы аппарата кабинета министров Сергей Приходько.

Как рассказал Приходько, в ходе двусторонних встреч на полях мероприятий в Женеве, посвященных 100-летию Международной организации труда, украинская проблематика может стать предметом обсуждения. Представитель кабинета министров подчеркнул, что Россия готова к дискуссии по этой теме, чтобы найти пути политического урегулирования конфликта на Украине на основе последовательной полной реализации Минских соглашений.

Приходько напомнил, что Швейцария регулярно оказывает гуманитарную помощь населению на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. С апреля 2015 года туда десятью конвоями было поставлено свыше 12 тысяч тонн различных грузов, в том числе химикаты для очистки воды специализированными предприятиями региона, что позволяет обеспечивать бесперебойное водоснабжение более 4 миллионов человек, проживающих по обе стороны линии разграничения.

Сергей Приходько отметил высокую роль бывшей посла по особым поручениям Хайди Тальявини, которая в 2014-2015 годах занимала пост спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ в контактной группе по Украине и принимала непосредственное участие в выработке Минских соглашений. Как подчеркнул представитель кабмина, соотечественник Хайди Тальявини — Тони Фриш — является координатором гуманитарной подгруппы Контактной группы. Он делает многое для решения неотложных проблем населения районов Донбасса, пострадавших от войны, напоминает телеканал "Россия 24".