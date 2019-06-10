Минобороны РФ будет закупать Су-35 параллельно с Су-57

Минобороны России будет закупать истребители Су-35 (поколение 4++) после завершения текущего контракта параллельно с Су-57 (поколение 5). По первому контракту, выполненному в конце 2015 года, было закуплено 48 Су-35. Еще 50 должно быть поставлено по второму соглашению. 30 из них уже закуплены, в настоящее время ВКС должны получить еще 20 таких истребителей, передает РИА Новости. Второй контракт будет выполнен до конца текущего года.

К 2028 году три авиационных полка ВКС будут перевооружены комплексами Су-57. О необходимости этого ранее указал президент России Владимир Путин.

Су-35С, многоцелевой сверхманевренный истребитель, поступил на вооружение в 2014 году. Впервые эта машина поднялась в воздух в 2008 году.

Су-57 – истребитель пятого поколения – поднялся в воздух на два года позже, в 2010 году. В 2019 году в ВКС должна поступить первая серийная партия – 12 самолетов. Эксперты отмечают их превосходство над конкурентами, достигаемое за счет высокой маневренности, способности к сверхзвуковому полету, оснащения современным комплексом оборудования и малой заметности.