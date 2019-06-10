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Конфликт в Сирии 25 минут назад
Сирия возвращается к жизни: беженцы нашли приют в Хомсе
Беженцы из сирийского лагеря "Эр-Рукбан", который находится на подконтрольной США территории, поселились во временных центрах в провинции Хомс. Люди получили не только нормальные продукты, одежду и лекарства — они обрели спокойствие и безопасность.
Сначала они спасались от войны, потом от нищеты и террористов. Теперь бежать не нужно. Те, кто чудом вышли из "Рукбана", нашли приют в Хомсе. В нескольких школах сирийские власти разместили около 14 тысяч беженцев.
У ребенка болит живот. Много месяцев поставить диагноз, помочь ему было не кому. Врачей в "Рукбане" нет. В Хомсе к медикам очередь. Осмотра ждет каждый второй. Пожилые люди, подростки, женщины с детьми на руках. Ждут спокойно. Знают. Лекарств хватит на всех, как и еды с водой.
"От грязной питьевой войны у моей жены начались проблемы с печенью. Но ей еще, можно сказать, повезло. Очень много людей умерли у нас на руках, им никак нельзя было помочь. Мы воспользовались первым же шансом вырваться из "Рукбана" домой в Сирию.
Дома в Сирии ждут не только тех, кто сейчас на оккупированной территории. Треть населения страны до сих пор за границей. За годы конфликта от войны бежали больше шести миллионов человек. Огромное количество сирийцев в Турции, около миллиона в Ливане, по полмиллиона в Иордании и Германии. Это только по официальным данным.
"Ждем еще больше беженцев, готовы разместить каждого. Правительство страны хочет, чтобы все сирийцы знали — это их родина. Жители с государством — словно ребенок и отец. Мы сделаем все для того, чтобы жизнь снова стала такой же, как до войны", — сказал представитель муниципалитета города Хомс Аднан Найсэр.
Пункты пропуска для беженцев работают на границе со всеми сопредельными государствами. Сирийцев встречают на родине круглосуточно. С каждым месяцем процесс ускоряется. Мир вернулся в страну, но прочувствовать это пока могут не все. Больше ста тысяч человек в "Рукбане" и "Эльхоле" так и остаются заложниками ситуации и боевиков.
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