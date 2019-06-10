"Удар по репутации": последствия загрязнения нефтепровода "Дружба"

Польша возобновила прием российской нефти по трубопроводу "Дружба". После инцидента усилен контроль качества. Наш корреспондент побывал на станции Унеча, последнем отечественном пункте контроля сырья по пути в Европу, и увидел все своими глазами.

Несколько минут на забор нефти, несколько минут на то, чтобы доставить пробу в лабораторию и ровно пятнадцать минут, чтобы перемешать. Однородность — необходимое условие для точной проверки качества российских углеводородов.

С момента возобновления транзита — это ежедневная операция, чтобы исключить даже минимальные риски. Трубопровод "Дружба", спустя месяц после загрязнения, еще не вышел на полную мощность.

Именно отсюда отходят сразу пять ниток трубопровода в трех основных направлениях. Первое — Усть–Луга, загружено стабильно, там нет никаких проблем. Второе — Мозырьское, это то, что больше всех пострадало. Там труба загружена на 80 процентов и продолжается откачка грязной нефти. В направлении Полоцка перекачка пока не ведется, но ее планируют возобновить уже совсем скоро, в период с 16 по 20 июня. И все станет как раньше.

До сих пор не озвучены размеры издержек, которые возникли у российских компаний и контрагентов из других стран. Может потребоваться ремонт трубопровода. Кроме того, коррозия способна повредить оборудование на белорусском НПЗ в Мозыре. К убыткам могут отнести и стоимость самой нефти. "Транснефть", как один из вариантов, предлагает такой механизм компенсации.

"Компания готова рассматривать вариант возмещения грузоотправителю, то есть российским нефтяным компаниям. А российские нефтяные компании, которые являются пользователями нашей системы, они по своим хозяйственным договорам будут урегулировать вопросы с конечными потребителями нефти", — прокомментировал заместитель вице-президента, директор департамента учета и планирования грузопотоков ПАО "Транснефть" Игорь Кацал.

Компенсации будут разными. Известно, что "Лукойлу" удалось перенаправить значительную часть своей нефти в обход "Дружбы". Компания "Роснефть", наоборот, оказалась заложником ситуации и понесла убытки, размер которых не озвучивается. Потребителей и поставщиков, кроме компенсаций, интересует, что будет с качеством нефти в дальнейшем.

"Нефтяная отрасль, с которой у Европейцев, по сути, никогда не было проблем, она получила такой прецедент и негативный пиар в глазах потребителя. Это главная проблема, на самом деле. С точки зрения денег, на мой взгляд, это небольшие суммы. Надо провести ряд технических работ, чтобы избежать подобного в будущем", — рассказал заведующий лабораторией прогнозирования ТЭК Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Валерий Семикашев.

До инцидента в лабораториях "Транснефти" ежедневно сырье проверяли только по четырем показателям из одиннадцати, утвержденных ГОСТом. Остальные семь параметров проверяли раз в десять дней. И это была не проба конкретного дня, а смесь проб, взятых за десять дней. Получалось условно среднее арифметическое значение. После аварии на трубопроводе регламент проверок изменили.

Заместитель генерального директора АО "Транснефть" — "Дружба" по товарно-транспортным операциям.

"После данной ситуации данный анализ стал проходить ежедневно. Одиннадцать параметров мы контролируем в соответствии с ГОСТ Р 51858. У нас дополнительное оборудование привезено, так как требуется дополнительное количество анализов, которое возросло в десять раз", — поделился заместитель генерального директора АО "Транснефть - Дружба" по товарно-транспортным операциям Владимир Росляков.

Все операции, связанные с качеством нефти, производятся совместно с представителями "Белнефтехима". Аналогичным образом выстроена работа на других контрольных точках за рубежом, там всегда присутствуют местные специалисты.

"Говорить о периодичности анализов и контроля — упрощение проблемы. Надо создать такую систему, которая не позволила бы людям туда бросить грязную, некондиционную нефть. И в соответствии с этой системой разработать то, какая периодичность должна быть для этого", — рассказал заведующий кафедрой общей и неорганической химии РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина Алексей Дедов

Сейчас ужесточение контроля — внутреннее решение компании "Транснефть". В ближайшем будущем все дополнительные нормы закрепят законодательно. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава Министерства энергетики Александр Новак:

— Эта ситуация, с точки зрения качества, уже разрешена. По поручению руководства, президента и премьер-министра внесены предложения по изменению законодательной и нормативной базы по контролю за качеством, по доступу к нефтепроводной системе. Это все будет сильно ужесточено, чтобы больше таких ситуаций не было. Но это хороший урок не только для нас, но и для других стран, которые являются экспортерами и используют трубопроводную систему.

Средняя скорость движения нефти по трубопроводу — шесть километров в час. То есть за сутки сырье проходит порядка ста пятидесяти километров. Загрязненная случайно либо умышленно нефть в итоге дошла до польских, венгерских и словацких потребителей меньше, чем за неделю, преодолев почти девятьсот километров. И ни один пункт контроля по пути нарушений не выявил. Это удар по репутации, о которой на встрече с главой "Транснефти" Николаем Токаревым говорил президент Путин, это урок для всей нефтяной отрасли Европы и России.