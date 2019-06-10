Новости Спорт

Все видео этой рубрики
10 июня 201908:21

Триатлонист скончался во время соревнований

В американском Мэдисоне трагедией завершился турнир по триатлону. Во время заплыва по озеру Момона один из участников соревнования скончался. Его тело было обнаружено спасателями.

Причина смерти триатлониста не установлена, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на AP. Предполагается, что во время заплыва с ним произошла непредвиденная ситуация, потребовавшая вмешательства скорой помощи. Однако оперативно отреагировать у медиков не получилось.

Кроме того, также был найден еще один человек. Он жив, но его состояние оценивается медицинским персоналом одной из близлежащих больниц, куда он был доставлен, как критическое.

Сейчас

04:43

МИД Украины обеспокоен сложившейся в Молдавии ситуацией

04:28

Жители Гаити требуют отставки президента

04:10

У Бари Алибасова возникли осложнения

02:06

Пожар в жилом доме в Лондоне потушен

23:53

НАТО обеспокоено политическим кризисом в Республике Молдова

21:19

Экзитпол: на выборах президента Казахстана побеждает Токаев

20:39

Корабли британского ВМФ вошли в акваторию Балтийского моря

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Минобороны РФ будет закупать Су-35 параллельно с Су-57

Минобороны РФ будет закупать Су-35 параллельно с Су-57

1 час назад
Выборы в Казахстане: Токаев поблагодарил соотечественников за доверие

Выборы в Казахстане: Токаев поблагодарил соотечественников за доверие

2 часа назад
"Коммерсантъ": в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян

"Коммерсантъ": в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян

1 час назад
В столице Молдавии начались волнения

В столице Молдавии начались волнения

2 часа назад
Орешкин: план Абэ по сотрудничеству с Россией уже дал результаты

Орешкин: план Абэ по сотрудничеству с Россией уже дал результаты

2 часа назад
"Прямая линия" с президентом: советы тем, у кого есть вопросы

"Прямая линия" с президентом: советы тем, у кого есть вопросы

12 часов назад
Киселёв рассказал о привилегированном положении Голунова

Киселёв рассказал о привилегированном положении Голунова

12 часов назад
Пять угроз экономике России по мнению экспертов Всемирного банка

Пять угроз экономике России по мнению экспертов Всемирного банка

3 часа назад
Киану Ривз рассказал об игре Cyberpunk 2077, где он появится собственной персоной

Киану Ривз рассказал об игре Cyberpunk 2077, где он появится собственной персоной

7 часов назад
Триатлонист скончался во время соревнований

Триатлонист скончался во время соревнований

37 минут назад
СМИ сообщили об "удручающем состоянии" флота американских бомбардировщиков

СМИ сообщили об "удручающем состоянии" флота американских бомбардировщиков

5 часов назад
Россиян ожидает короткая рабочая неделя

Россиян ожидает короткая рабочая неделя

5 часов назад
Финские пограничники приняли российскую яхту за трехглавое чудовище

Финские пограничники приняли российскую яхту за трехглавое чудовище

3 часа назад
Нужна помощь: Диану Толстеневу спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Диану Толстеневу спасет операция на позвоночнике

43 минуты назад
"Кинотавр": новая "Гроза", каннский призер "Дылда" и хоррор от Гай Германики

"Кинотавр": новая "Гроза", каннский призер "Дылда" и хоррор от Гай Германики

1 час назад
Бокс. Экс-чемпион мира Джуда попал в госпиталь после нокаута

Бокс. Экс-чемпион мира Джуда попал в госпиталь после нокаута

1 час назад
Японский эсминец "Судзунами" прибыл во Владивосток для участия в учениях

Японский эсминец "Судзунами" прибыл во Владивосток для участия в учениях

1 час назад
10 июня суд в Киеве продолжит слушания по делу Вышинского

10 июня суд в Киеве продолжит слушания по делу Вышинского

1 час назад
Рассмотрение дела компании-отловщика косаток перенесено на 19 июня

Рассмотрение дела компании-отловщика косаток перенесено на 19 июня

3 часа назад
Жители Гаити требуют отставки президента

Жители Гаити требуют отставки президента

4 часа назад
Сын Бари Алибасова рассказал об осложнениях со здоровьем, возникших у отца

Сын Бари Алибасова рассказал об осложнениях со здоровьем, возникших у отца

4 часа назад
Голикова: соцфонды России теряют около 2,3 трлн рублей ежегодно из-за теневого бизнеса

Голикова: соцфонды России теряют около 2,3 трлн рублей ежегодно из-за теневого бизнеса

5 часов назад
В России снизилось число бедных

В России снизилось число бедных

6 часов назад
Россия и ЦЕРН нацелены на взаимовыгодное сотрудничество

Россия и ЦЕРН нацелены на взаимовыгодное сотрудничество

8 часов назад
В НАТО разъяснили цель военных учений на Балтике

В НАТО разъяснили цель военных учений на Балтике

8 часов назад
В ОАЭ почти 200 человек отравились водопроводной водой

В ОАЭ почти 200 человек отравились водопроводной водой

8 часов назад
Сборная Португалии выиграла у голландцев первый в истории финал Лиги наций

Сборная Португалии выиграла у голландцев первый в истории финал Лиги наций

9 часов назад
Эксперты: в моче Голунова следов наркотиков не обнаружено

Эксперты: в моче Голунова следов наркотиков не обнаружено

9 часов назад
Формула-1. Феттель подарил Хэмилтону победу в Монреале

Формула-1. Феттель подарил Хэмилтону победу в Монреале

10 часов назад
Мистика: блаженный Тимофей защищает от украинских снарядов

Мистика: блаженный Тимофей защищает от украинских снарядов

10 часов назад
Киселёв: Зеленский спрятался за хаос в законодательстве

Киселёв: Зеленский спрятался за хаос в законодательстве

10 часов назад
"Сделки" с американцами проваливаются, а договоры рушатся

"Сделки" с американцами проваливаются, а договоры рушатся

11 часов назад
В Германии парусник XVIII века не выдержал столкновения с контейнеровозом

В Германии парусник XVIII века не выдержал столкновения с контейнеровозом

11 часов назад
Автоскандал: изучаются решения о многомиллионных компенсациях

Автоскандал: изучаются решения о многомиллионных компенсациях

11 часов назад
Шутка для Зеленского и зевота от Порошенко

Шутка для Зеленского и зевота от Порошенко

11 часов назад
Ответ Вашингтону: такого от Пекина еще не слышали

Ответ Вашингтону: такого от Пекина еще не слышали

12 часов назад
ПМЭФ: событие, которое не хочется пропускать

ПМЭФ: событие, которое не хочется пропускать

12 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова. Остров Евсюкова

Расследование Эдуарда Петрова. Остров Евсюкова

21 час назад
3 953
Ученые опровергли одно из самых больших заблуждений о беременности

Ученые опровергли одно из самых больших заблуждений о беременности

21 час назад
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований

Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований

23 часа назад
Жениться на американке и спасти любовь: две премьеры на "России" 12 июня

Жениться на американке и спасти любовь: две премьеры на "России" 12 июня

06.06.2019 13:47
"Короли контрабасов" выступят в "Зарядье"

"Короли контрабасов" выступят в "Зарядье"

05.06.2019 10:10